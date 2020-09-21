Нижний Новгород, , 11:59 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 сентября выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 165 новых носителях коронавируса. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 926 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В течение выходных дней выписан 191 нижегородец, всего с момента начала наблюдения выписаны 27 211 жителей региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 546 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне летальных случаев зарегистрировано не было.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции в области снизился на 0,02 пункта и составил 1,06. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился на 4% — до 14%.

Читайте также: В Нижегородской области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом