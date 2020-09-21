Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 21 сентября, референс-центр подтвердил 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

С начала пандемии в регионе зафиксировано 11 927 носителей SARS-CoV-2. Оправились от коронавирусной инфекции 10 727 пациентов (за сутки — на 21 сентября — из больниц выписан 31 человек). От последствий COVID-19 скончались 82 человека.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом