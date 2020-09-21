Нальчик, , 11:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вскрылось еще одно налоговое преступление. Задолженность перед государством на сумму почти 51 млн рублей накопила компания АО «Эльбрустурист», сообщили 21 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Под уголовное преследование попал директор компании, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Следствие считает, что бизнесмен, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет, намеренно скрыл денежные средства в размере почти 25 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Расследование уголовного дела завершено. Суд определит наказание за утаивание денежных средств от налоговой в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На этот раз в поле зрения правоохранителей попала компания «Ретроспектива», которая занималась куплей-продажей металла и утаила от налоговой более 230 млн рублей.

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