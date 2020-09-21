Челябинск, , 11:57 — REGNUM В Челябинской области 20 сентября скончались ещё три пожилых человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Среди умерших 84-летний мужчина и две женщины 65 и 72 лет. У мужчины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и кардиосклероз, у одной из женщин — ревматоидный артрит и дыхательная недостаточность, а у второй — хронический гломерулонефрит и гипертоническая болезнь.

Всего на 21 сентября в регионе умерли 450 граждан с коронавирусом. Причиной смерти 114 из них стал COVID-19.