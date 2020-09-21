Москва, , 11:58 — REGNUM После снятия карантина не посещали кинотеатры и не собираются большинство жителей России (75%). Планируют сходить в кино 23%, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще желание посетить кинотеатр распространено среди молодых людей 18−24 лет (41%) и 25−34 лет (35%). Это в 1,5−2 а раза ниже, чем до пандемии. Не хотят идти смотреть кино граждане старше 60 лет (88%).

Основное причины отказа от похода в кинотеатр — страх заразиться коронавирусом (33%), нехватка времени (30%), отсутствие интересных премьер (17%) и предпочтение просмотра фильмов дома (15%).

Опрос проведен 25 августа 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство жителей РФ (46%) были готовы пойти в кино сразу же после открытия кинозалов.

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