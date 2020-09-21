Нур-Султан, , 11:49 — REGNUM Правоохранительные органы в Казахстане стали надевать электронные браслеты на подозреваемых в коррупционных преступлениях. Об этом 21 сентября заявил помощник председателя агентства республики по противодействию коррупции Аслан Кусаинов.

По его словам, электронные средства слежения начали использовать при избрании меры пресечения, не связанной с содержанием подозреваемого под стражей. Кусаинов уточнил, что впервые электронные браслеты были применены 17 сентября.

В антикоррупционном ведомстве считают, что использование электронных браслетов позволит сэкономить на выезде сотрудников полиции, сотовой связи и оперативной работе.

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