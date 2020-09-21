Саратов, , 11:51 — REGNUM В Саратове продолжаются работы по замене изношенного оборудования и подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду. Порядка 200 тыс. горожан с 23 по 24 сентября останутся без воды. О плановых работах на коммуникациях сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 23 сентября запланировали мероприятия по замене четырех запорных арматур. В связи с этим с 01:00 до 16:00 24 сентября изменится порядок холодного водоснабжения ряда абонентов. Горожан предупреждают, что необходимо своевременно сделать запас воды. Также на это время будет организован подвоз холодной воды, заверяют в компании. После подачи водоснабжения рекомендуется в течение 48 часов употреблять холодную воду в кипяченом виде.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове завершены работы по вводу в эксплуатацию первой части построенного водопровода протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей рядом с ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта. Запланированные мероприятия произведены с опережением графика.

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