Найроби, , 11:48 — REGNUM В Кении за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число зарегистрированных случаев заражения вирусом достигло 36 981. Об этом сообщает местная газета The Star.

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Журналисты отмечают, что за последние 24 часа в стране было проведено 2224 теста. В общей сложности в Кении тесты на наличие коронавируса сделали 516 706 человек.

Кроме того, в стране было зарегистрировано 110 случаев выздоровления от COVID-19, причем 39 пациентов были выписаны в рамках программы лечения на дому, а еще 71 — из различных больниц страны. Общее число выздоровлений в настоящее время достигло 23 887. Число погибших достигло 648 человек.