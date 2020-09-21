Панама, , 11:43 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года из Панамы уехали 571 733 иностранца по причине сложностей в экономическом секторе, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Национальной миграционной службе Панамы.

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Отмечается, что наиболее массовый отток мигрантов произошёл в период с марта 2020 года. Наибольшее число покинувших территорию Панамы составили граждане США, Колумбии и Коста-Рики, а также Венесуэлы и Никарагуа.

Издание La Estrella de Panama со ссылкой на источники в общинах мигрантов утверждает, что возможностью покинуть Панаму интересуются от 80 до 100 тысяч иностранцев.