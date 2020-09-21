Смоленск, , 11:39 — REGNUM 15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, это столько же, сколько днём ранее. Данные опубликованы 21 сентября федеральным оперативным штабом.

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16 пациентов за последние сутки признаны выздоровевшими после коронавируса. Скончался от осложнений на фоне инфекции один пациент.

Всего в Смоленской области с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 6438 человек, выздоровели 5654 пациента, скончались 138 человек.