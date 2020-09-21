Уфа, , 11:39 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 77-летний мужчина страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего в регионе скончались 173 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 112 фактов заражения коронавирусом. А всего было выявлено 10 776 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней почти 80% пациентов — 8276 человек. На учете у врачей стоят 234 человека.