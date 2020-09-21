Москва, , 11:38 — REGNUM Правительство России выделит дополнительно 700 млн рублей на повышение доступности детских садов в четырёх регионах. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от полутора до трёх лет», — сказал он.

По словам главы правительства, средства получат Башкирия, Ставрополье, Красноярский край и Челябинская область.

Всего планируется появление за счёт этой меры порядка одной тысячи новых мест в детских садах.