Минск, , 11:34 — REGNUM Около 600 грузовых автомобилей скопилось на западной границе Белоруссии при въезде в Польшу, Латвию, Литву и на Украину. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что на четырех пропускных пунктах на границе с Литвой скопилось 350 грузовиков, на двух пунктах пропуска с Польшей — 150, на границе с Украиной — более 80 автомобилей, с Латвией — 30. Отмечается, что скоплений легковых автомобилей не наблюдается.

Напомним, 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть государственную границу на Западе из-за отношения соседних стран к внутриполитической ситуации в Белоруссии.

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