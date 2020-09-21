Москва, , 11:32 — REGNUM Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев привлек Федора Конюхова к обсуждению вопроса о создании курорта мирового уровня на Эльбрусе. Встреча вице-премьера с известным путешественником состоялась 18 сентября.

По словам Трутнева, правительство РФ ставит перед собой цель — создать на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии популярное место для туризма международного уровня, используя природно-климатические условия.

«Первоочередная задача, которую мы перед собой ставим, — развитие туристической инфраструктуры, создание комфортных условий для отдыха и развлечения людей», — отметил вице-премьер.

Конюхов согласился с тем, что гора Эльбрус — уникальная в плане природных особенностей и возможности для тренировок альпинистов, поэтому курорт, созданный в этих местах, может стать «удобной точкой отсчёта для начала альпинисткой карьеры или местом комфортного отдыха для российских и зарубежных путешественников».

За последние годы, как отметил Конюхов, на Эльбурсе произошли значительные перемены, создано множество объектов инфраструктуры для горнолыжников и альпинистов. Вместе с тем имеются недостатки в качестве туристической инфраструктуры и сопутствующих сервисов, подчеркнул путешественник.

Трутнев пригласил Конюхова и его команду к обсуждению вопросов популяризации курорта «Эльбрус».

"Они на практике представляют, что нужно территории, чтобы стать ещё более привлекательной для туристов и спортсменов, на что нужно более пристально обратить внимание», — цитирует Юрия Трутнева его пресс-служба.

Напомним, горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в сезон 2019−2020 годов отметил свой 50-й юбилейный сезон.

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