Тула, , 11:30 — REGNUM 32 новых носителя коронавируса выявлены за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 21 сентября.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за сутки 22 пациента, скончался один пациент с подтверждённым COVID-19.

Всего в Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 9872 человека, 8849 из них уже признаны выздоровевшими, скончались 359 пациентов с COVID-19.