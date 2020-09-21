Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области за восемь месяцев 2020 года на железной дороге травмы получили 12 человек, за аналогичный период прошлого года — десять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ЮУЖД.

В регионах, где проходит Южно-Уральская железнодорожная магистраль, в январе — августе 2020 года поезда сбили 36 человек, из которых 25 получили смертельные ранения. Кроме того, четыре человека получили электротравмы.

В Челябинской области число травмированных снизилось с 23 до восьми человек, в Северо-Казахстанской области Казахстана — с восьми до одного. В Курганской области травмировано девять человек.

Основными причинами несчастных случаев названо нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.