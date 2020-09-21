Кызыл, , 11:26 — REGNUM Режим ограничений, который был введен главой Тувы Шолбаном Кара-оолом с 19 сентября на территории Монгун-Тайгинского района, произошел на фоне признания Республики Тува одним из самых благополучных регионов России по борьбе с коронавирусом. Федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на прошлой неделе поставил республику на первое место в рейтинге Сибирского федерального округа по наибольшему проценту выздоровевших от COVID-19. Республика также в тройке регионов с наиболее низкими показателями летальности от новой инфекции.

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Усилия главы Тувы Шолбана Кара-оола по организации масштабного тестирования населения на COVID-19, похоже, постепенно дают свой эффект, в результате чего республика сейчас числится среди четырех регионов СФО, где показатель прироста количества жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирус», оказался минимальным.

«Тройка наиболее «благополучных» регионов СФО изменилась. Первое место занимает Республика Тыва (91%). Второе место делят Новосибирская область и Алтайский край (по 90%), а третье место — Хакасия и Омская область (по 86%)», — констатировали на прошлой неделе в ИЦК.

При этом достижения Тувы оказались заметны даже на фоне общероссийской борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Как отметили в Центре, Тува занимает девятое место в России по наибольшему проценту выздоровевших от COVID-19. В статистике Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом учитывается процент выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. При этом, как подчеркнули в ИЦК, в Сибирском федеральном округе темпы выздоровления оцениваются в 83%, опережая общероссийский показатель.

Примечательно, что три месяца назад Тува столкнулась со смертностью от новой инфекции. Сам факт летальных исходов от заболевания вызвал в республике, жители которой считают себя малочисленным народом, некоторое напряжение. Однако сегодня выясняется, что страхи, которые подогревали некоторые круги общественности, оказались ложными.

На прошлой неделе Тува была названа одним из благоприятных регионов Сибири по показателям летальности от COVID-19. Республика вошла в тройку регионов Сибирского федерального округа по самым низким показателям летальности от новой коронавирусной инфекции.

«Тройка регионов Сибири с самым низким показателем летальности остается неизменной. Как и ранее, лидирует Республика Алтай — 0,45%. На втором месте находится Кузбасс (0,69%), а на третьем месте — Республика Тува (0,92%)», — добавили в ИЦК.

По данным Центра, только три региона СФО — Республика Алтай, Кемеровская область и Тува имеют показатель летальности меньше единицы. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Стоит напомнить, что в начале лета ИЦК ставил Туву на одно из последних мест в рейтинге благополучия регионов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Однако сегодня статистика свидетельствует, что все усилия, которые по инициативе главы Тувы Шолбана Кара-оола были приложены для борьбы с коронавирусом, уже дают свои серьезные плоды. Руководитель республики, в частности, настоял на массовом тестировании населения на COVID-19. Сегодня количество лабораторных исследований превысило 215 тысяч, что означает, что более двух третей населения республики уже прошло тестирование.

Эффективность принятых мер подтверждают статистические данные федеральных органов. Так, республика оказалась в числе регионов, где показатель прироста количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», составляет 3%.

«Сразу четыре региона оказались среди самых «благополучных» субъектов СФО с наиболее низким процентом прироста инфицированных. Такую картину в Сибири демонстрируют Иркутская, Новосибирская, Омская области и Республика Тува», — сообщили в Информационном центре.

Отмечается также, что показатель прироста количества жителей с COVID-19 в этих четырех регионах ниже, чем показатель по СФО и России. Как отметили в ИЦК, показатель прироста заболевших считается одним из ключевых для оценки эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при пандемии.

Интересно, что сегодня «антилидерами» по распространению коронавируса стали регионы, которые в начале лета назывались в числе благополучных. Так, среди сибирских регионов на первом месте по приросту инфицированных оказалась Республика Алтай, где этот показатель составил 13%, а на второе место в СФО опустилась Кемеровская область (11%), также считавшейся некоторое время назад одним из лидеров региона.