Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:25 — REGNUM Управление департамента верховного суда Танзании по делам о коррупции и экономическом саботаже приговорило Шабана Каликуту к тюремному заключению сроком на 30 лет за торговлю наркотиками. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации издания, Каликута был арестован 29 августа 2001 года в районе Кинонодони в столице страны, Дар-эс-Саламе. При задержании у него изъяли 238,24 грамм героина.

Как сообщают репортеры, по делу проходило восемь свидетелей стороны обвинения. Приговор был вынесен судьей Лилиан Машака.