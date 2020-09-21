Токио, , 11:24 — REGNUM Японское метеорологическое агентство (JMA) объявило, что на юге Японского архипелага около полудня 21 сентября (около 6:00 по мск) сформировался тайфун, который движется в сторону севера. Тайфун получил название «Дельфин» и стал уже 12-м тайфуном в этом году.

По данным метеорологического агентства, атмосферное давление в центре тайфуна составляет 748,5 мм ртутного столба. Ядро тайфуна движется со скоростью 72 км/ч, а порывы ветра достают 108 км/ч.

В районах на расстоянии 240 км к юго-востоку и 110 км к северо-западу от тайфуна наблюдаются сильные порывы ветра со скоростью не менее 54 км/ч.

Тайфун в настоящее время движется на север. Метеорологическое агентство призывает людей следить за информацией о движении тайфуна.