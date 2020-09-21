Иркутск, , 11:23 — REGNUM В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Как сообщает сегодня, 21 сентября, официальный сайт региона, отечественный препарат разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Пока в регион доставили 42 дозы. В ближайшее время поступят ещё около 2000 доз вакцины.

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"К тем, кого будем прививать, очень серьезные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 21 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 484 человека, причём 75 добавились только за последние сутки.

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