Москва, , 11:20 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин дал поручение провести анализ финансового состояния государственных высших учебных заведения, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Поручение главы государства дано правительству России. Провести проверку нужно до 1 ноября 2020 года.

В документе говорится, что по итогам проверки, если потребуется, то федеральным институтам и университетам, имеющим потребности, будет оказана материальная поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России будет запущен долгосрочный проект поддержки российских университетов.

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