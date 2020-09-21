Приозерск, Ленинградская область, , 11:22 — REGNUM Приозерский городской суд Ленинградской области отказался продлевать меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему муниципальному депутату от партии «Единая Россия» Илье Русинову, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом 21 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, в конце июня 2020 года в Ленобласти был задержан 35-летний экс-депутат, предприниматель Илья Русинов. По версии следствия, 20 июня обвиняемый на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области, на берегу озера Любимовское, произвел прицельный выстрел из гладкоствольного карабина в сторону отдыхающих — семейной пары с ребенком, которые проплывали на лодке мимо его дома. От выстрела пострадала 32-летняя женщина, с множественными ранениями живота и таза она была госпитализирована.

Читайте об этом: В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Как уточнили в пресс-службе, 18 сентября суд отказал следствию в продлении меры пресечения.

«Он не скрывался и самостоятельно явился в полицию, — пояснили корреспонденту ИА REGNUM решение суда. — Русинову избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия».

Теперь, согласно постановлению суда, Илья Русинов должен находиться до 20 октября по месту своего проживания в Санкт-Петербурге. Ему запрещено покидать квартиру с 10 до 18 часов, менять место жительства, общаться с потерпевшими, использовать интернет.

Напомним, мандата муниципального депутата Ирья Русинов был лишен сразу же после инцидента. По данным открытых источников, у мужчины есть свой бизнес.

Читайте также: Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке