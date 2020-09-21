Москва, , 11:17 — REGNUM На завершение процесса преобразования документов органов ЗАГС в электронную форму планируется направить свыше 1,7 млрд рублей. Такая сумма бюджетных ассигнований указана в проекте распоряжения правительства РФ.

Читайте также: 540 млн сведений органов ЗАГС о гражданах оцифруют в 2020 году

Уточняется, что средства в размере 1,75 млрд рублей будут выделены Минфину РФ из резервного фонда в 2020 году и направлены на перевод на русский язык записей актов гражданского состояния с 1926 года.

«В ряде субъектов РФ имеются записи актов гражданского состояния, составленных на отличных от русского языках (национальных, иностранных), — говорится в проекте документа, на который ссылается ТАСС. — В связи с этим для преобразования указанных записей актов гражданского состояния в форму электронного документа требуется их предварительный перевод на русский язык».

В частности, речь идёт о документах на арабском, татарском и старомонгольском языках, составленных на бумажных носителях и находящиеся на хранении в органах ЗАГС с 1926 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 20 198 года в России заработал Единый государственный реестр ЗАГС. Проверить запись в реестре жители страны могут в бесплатном мобильном приложении.

Читайте развитие сюжета: Египет вступил в мировую гонку высоких технологий