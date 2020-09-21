Чита, , 11:17 — REGNUM По данным на 18 сентября, в Забайкальском крае привито от гриппа и ОРВИ 190 тысяч человек. Среди них 131 тысяча взрослых и более 58 тысяч детей. Также привито 72 тысячи забайкальцев с хроническими заболеваниями и более 34 тысяч забайкальцев в возрасте от 60 лет и старше. Такую информацию сегодня, 21 сентября, обнародовало пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкалья Инны Щегловой.

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Она также добавила, что параллельно с вакцинацией старшего населения проводится большая работа по иммунизации работников социальных, медицинских и образовательных учреждений. «Более 50 процентов таких лиц сейчас привито. Сфера обслуживания и работники транспорта также находятся на особом контроле», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением нового учебного года в Забайкальском крае обстановка с заболеваемостью ОРВИ стала крайне неблагоприятной: за неделю с 7 по 14 сентября число школьников, болеющих ОРВИ, увеличилось на 229%.

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