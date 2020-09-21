Владимир, 21 сентября 2020, 11:17 — REGNUM Во Владимирской области 21 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области зарегистрированы 6969 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5774 пациента.
За весь период скончался 201 человек.
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