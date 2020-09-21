Пятигорск, Ставропольский край, , 11:26 — REGNUM Более 150 проектов, представленных на грантовом конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», экспертами рекомендовано к поддержке. Общая сумма выделенных грантов может превысить 35 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе форума.

В 2020 году грантовый конкурс молодежных инициатив на «Машуке» проходил по девяти номинациям: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей» и «Молодежные медиа».

«Было подано 953 заявки, допущено к публичным защитам — 843, приняло участие в публичных защитах — 498. По итогам трех смен рекомендован к поддержке 151 проект на общую сумму 35 млн 210 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за 11-летнюю историю «Машука» три основные смены форума из-за пандемии коронавируса прошли в онлайн-режиме с 10 по 26 августа. По их итогам 300 наиболее активных участников были приглашены на четвертую офлайн-смену, которая прошла с 15 по 20 сентября в Пятигорске. В общей сложности участниками форума в этом году стали почти 4 тыс. молодых людей из 80 субъектов России.