Элиста, , 11:16 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 62 человека, выздоровели восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 21 сентября.

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Нагрузка на стационары несколько снизилась. Если днём ранее сообщалось о 546 пациентах, госпитализированных с коронавирусом, то в настоящее время лечение получает 531 житель республики. В тяжёлом состоянии находятся пять человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 тыс. 801 человек.

Общее число случаев заражения в Калмыкии с начала пандемии достигло 5 тыс. 885 человек, выздоровевших — 3 тыс. 345 жителей республики.

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