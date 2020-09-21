Симферополь, , 11:15 — REGNUM 29 населенных пунктов в Республике Крым переведены на почасовую подачу и подвоз воды, по данным на 21 сентября, об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании оперштаба по вопросам водоснабжения.

Хоакин Соролья. Жажда (фрагмент). 1905

Баженов уточнил, что причина перевода населенных пунктов на почасовое водоснабжение — в пересыхании скважин. Баженов также сообщил, что предприятие ожидает разрешения на закупку дополнительных водовозок, производитель обещает поставить машины в течение 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа график подачи воды в Крыму действует в Симферополе и близлежащих населенных пунктах, с 23 сентября ограничения на подачу воды вводятся в курортной Алуште.