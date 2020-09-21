Улан-Батор, , 11:13 — REGNUM Более 80% граждан Монголии опасаются распространения коронавируса внутри страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Национальным центром общественного здравоохранения.

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»Граждане не владеют достаточной информацией о том, кто является уязвимым для коронавируса, сколько дней составляет инкубационный период и какие профилактические меры надо предпринять. Маски носит лишь 60% населения Монголии. Граждане носят маски, получая банковские и государственные услуги, но в других местах, тем более в общественных местах не носят маски», — сообщил представитель Национального центра общественного здравоохранения Монголии.

На 21 сентября количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет 312, 302 человека уже выздоровели. С 18 по 20 сентября сделаны анализы на коронавирус 1749 гражданам, у одного результат оказался положительным. По данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, человек, у которого обнаружен COVID-19, является 50-летним дальнобойщиком, гражданином РФ.