Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Бывший заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев подозревается в растрате 500 млн тенге ($1,2 млн). Об этом заявил председатель комитета по финансовому мониторингу республики Жанат Элиманов на брифинге.

По его словам, чиновник подписал фиктивный акт выполненных работ. Элиманов уточнил, что информационная система, принятая Абишевым, не работает. Нарушения допущены в 2018 году, уточнил глава комитета.

Напомним, Олжас Абишев занимал должность заместителя министра здравоохранения Казахстана с июня 2018 года. Ранее, 2 августа, в комитете по финансовому мониторингу подтвердили задержание Абишева.

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