Москва, 21 сентября 2020, 11:11 — REGNUM Введение в России четырехдневной рабочей недели будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«Это вредно, с одной точки зрения, потому, — что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, люди начнут напиваться уже в четверг, в «пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния».
На сегодняшний день в стране нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, поэтому многие граждане будут просто «лежать на диване».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Он назвал такой график вероятной «основой социально-трудового контракта» в будущем.
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