Липецк, , 11:10 — REGNUM В Липецкой области 21 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5779 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5116 человек были выписаны после курса лечения. 38 человек скончались.

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