Барнаул, , 11:08 — REGNUM Несмотря на то что подавляющее большинство учащихся Алтайского края в настоящее время обучаются очно, посещают школы и детские сады, уже семь классов (148 человек) переведены на дистанционное обучение. Как поясняет сегодня, 21 сентября, официальный телеграм-канал правительства региона, такую вынужденную миру пришлось предпринимать, потому как у нескольких человек есть подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

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«По ОРВИ введен карантин в четырех школах и четырех детских садах, а также в 143 классах в разных школах края. Всего в крае из-за ОРВИ сейчас не посещают школы 4,1 тыс. учеников. Из них около трех тысяч обучаются по удаленной системе», — сказано в официальной информации.

Всего школы и детские сады в Алтайском крае посещают 392 тыс. детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 сентября по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4057 пациента, +117 за выходные дни) и ОРВИ (3759 пациентов, +36 за выходные дни).

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