Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Свердловской области подтвердили выписку ещё 59 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе зафиксировано 21 204 человека, переболевших COVID-19 и выписанных после выздоровления.

В регионе продолжает лечение 101 пациент в тяжёлом состоянии (95 — в реанимации, 54 из них — на ИВЛ), 407 — в состоянии средней тяжести. Ещё ряд пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 922 случая заражения коронавирусом.