Томск, , 11:10 — REGNUM Роспотребнадзор проверил гостиницу Xander Hotel в Томске после того, как соратники блогера Алексея Навального заявили об обнаружении в его номере бутылки со следами яда. Об этом сообщила 21 сентября РИА Новости представитель администрации гостиницы.

Она рассказала, что сотрудники Роспотребнадзора взяли в номере смывы, но ничего не нашли. Номер после отъезда Навального убирали тщательно, в обычном порядке, как и другие номера.

«Если бы что-то было, мы бы уже не работали», — подчеркнула представитель отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября соратники Навального заявили, что следы боевого отравляющего вещества «Новичок», которым якобы отравили блогера, остались на бутылке из-под воды в его гостиничном номере. Присутствие яда, утверждают они, подтвердили германские специалисты.

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