Пермь, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 сентября, зафиксирован летальный исход у семи пациентов с коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались три человека. В четырех случаях причиной смерти названы сопутствующие заболевания. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в Пермском крае умерло 411 человек, зараженных коронавирусом. В 253 случаях причиной стала коронавирусная инфекция, в 158 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе выявлено 9 153 случая заражения SARS-CoV-2. Вылечились 6 326 человек. Продолжают получать лечение в стационарах 962 пациента.

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