Кызыл, , 11:01 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 7435.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Улуг-Хемского, Тандиского и Тоджинского районов. В стационарах республиканской столицы находятся 63 тяжёлых пациента. Четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 4 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 4. За весь период выздоровело 6856 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

Напомним, ранее власти республики ввели карантин на территории Монгун-Тайгинского района. Как сообщало ИА REGNUM, решение принято в связи с необходимостью усиления мер по недопущению распространения коронавируса. При этом школы продолжили работать в очном режиме.

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