Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Жертвами COVID-19 стали две женщины в возрасте 65 и 82 лет, а также двое мужчин в возрасте 61 года и 73 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 445 человек.