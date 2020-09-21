Джакарта, , 10:58 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин выразил надежду, что корейская поп-культура может способствовать появлению творческих способностей индонезийской молодежи для более активной пропаганды национальной культуры на международном уровне, сообщает Antara.

По словам вице-президента, любовь многих индонезийцев к корейской поп-культуре показывает, что музыкальный вкус имеет место в стране. Корейская волна также несет в себе влияние корейской культуры в Индонезии.

Вице-президент добавил, что двусторонние отношения между Индонезией и Южной Кореей также укрепились в экономической, социальной и культурной сферах.

«В настоящее время молодые люди в различных частях Индонезии также начинают знакомиться с корейскими артистами и любят смотреть корейские драмы. Мы надеемся, что больше корейских туристов также приедет в Индонезию», — отметил вице-президент Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезиисделал заявление по случаю празднования 100-летия прибытия корейских граждан в Индонезию.

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