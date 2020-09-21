Воронеж, , 10:58 — REGNUM 160 новых случаев заражения коронавируса подтвердилось в Воронежской области за минувшие сутки, об этом сообщили 21 сентября в федеральном оперативном штабе. Отметим, что столь высокие показатели заболеваемости не фиксировались в регионе с июля, суточное число заражённых свыше 150 фиксируется третий день подряд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

27 пациентов, согласно федеральной статистике, признаны выздоровевшими после коронавируса. Статистика смертности не изменилась.

В Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 16 574 человек, выздоровели 15 165 пациентов. По данным федеральной статистики на 21 сентября в регионе скончались 153 пациента с коронавирусом, по данным регионального штаба на 17 сентября — 167.