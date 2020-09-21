Хорог, Таджикистан, , 10:57 — REGNUM Двадцать один человек пострадал в результате массовой драки футбольных болельщиков в таджикистанском городе Хороге, сообщили 21 сентября в пресс-службе МВД республики.

Футбольный матч состоялся 19 марта между командами местных махаллей на школьном стадионе. Болельщики стали забрасывать друг друга камнями. В результате были разбиты стекла школы, близлежащих домов и повреждено несколько автомобилей.

По данному факту в МВД Таджикистана возбудили уголовное дело. Полиция проводит розыскные мероприятия по поиску и поимке виновных лиц.