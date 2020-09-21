Сеул, , 10:57 — REGNUM Трое из десяти граждан Южной Кореи рассматривают возможность вступления в брак с иностранцами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда Overseas Koreans Foundation.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце прошлого года среди 1000 человек старше 19 лет, 30,2% опрошенных готовы вступить в международный брак, 36,9% респондентов — придерживаются противоположного мнения, 32,9% респондентов — допускают возможность вступления в международный брак.

Известно, что наибольшее число южнокорейцев, готовых вступить в брак с иностранцами, проживают в Инчхоне (69%), Пусане (41,9%), Тэджоне (41,2%), а наимельшее число — в Кванджу (7,7%) и Ульсане (6,3%).

Отмечается, что наиболее предпочтительными для вступления в брак для граждан Южной Кореи являются граждане США и Канады (66,6%), стран Европы (41,3%), стран Азии (13,7%), Японии (12,8%). Наименее предпочтительными являются граждане стран Африки (1,2%).