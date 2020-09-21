Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на Дону выявлено более 20 тыс. носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 сентября.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 22 муниципальных образований. Так, в Ростове-на-Дону выявили 123 носителя инфекции, в Новошахтинске — 12 случаев заражения коронавирусом. Более 35% новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 3,4% — дети.

Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в Ростовской области достигло 20 тыс. 240 человек.