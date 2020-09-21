Уфа, , 10:56 — REGNUM 97% многоквартирных домов подключены к центральному отоплению в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, до 22 сентября к отоплению будут подключены все многоквартирные дома региона. При этом какое-то время потребуется на отладку оборудования и на удаление воздуха из систем. Но серьезных вопросом по подключению объектов к теплу не возникает.

Отмечается, что в регионе подключены к отоплению 99,9% детских дошкольных учреждений, школ и больниц. Не подключены остались один объект в Бакалинском районе. Там отопление не было подано, поскольку сгорело насосное оборудование в блочной котельной. В Янаульском районе идет капитальный ремонт ЦРБ, поэтому там также один объект остается без тепла. В Уфимском районе также не подключен один объект. Там рабочие завершают монтаж индивидуальных источников теплоснабжения.

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