Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Ростовской области сохранится угроза возникновения ландшафтных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 сентября.

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Так, по информации синоптиков, в период с 22 по 24 сентября чрезвычайная пожароопасность (самый высокий — пятый — класс горимости) сохранится на территории Ростовской области, в том числе в областном центре. На юге Азовского района ожидается пожароопасность четвёртого класса.

ИА REGNUM напоминает, что жителей Ростовской области призывают соблюдать меры предосторожности при обращении с огнём. Только за минувшие выходные на Дону произошло два крупных природных пожара — на окраине села Синявское Неклиновского района и на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону. Что стало причиной возникновения огня, устанавливают специалисты.