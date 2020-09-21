Москва, , 10:49 — REGNUM Российские аптеки начали продажу препарата «Арепливир», предназначенного для лечения COVID-19. Об этом агентству ТАСС заявил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

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"Сегодня первый официальный день продаж», — сказал Младенцев.

По его словам, аптеки, которыеприобрели препарат ещё 18 сентября, начали его реализацию уже на следующий день.

Младенцев подчеркнул, что «Арепливир» приобрели почти все крупные аптечные сети. Он также отметил, что специалисты обрабатывают заказы с раннего утра.

Специалист считает, что для того, чтобы человек мог свободно приобрести препарат, достаточно поставить его в 30 тысяч аптек — то есть, в половину всех аптечных пунктов страны. Младенцев рассказал, что на первом этапе «Арепливир» появится в 10 тысячах аптек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на «Арепливир» в розницу составит от 12 320 рублей.

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