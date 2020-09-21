Тверь, , 10:49 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавируса подтвердилось в Тверской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 21 сентября.

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За сутки новых случаев выздоровления после коронавируса не зарегистрировано. Статистика смертности также не изменилась.

Всего в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5930 человек, выписаны с выздоровлением в общей сложности 4416 человек. Скончались 228 пациентов. На 21 сентября изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением1286 человек.