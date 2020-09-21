Пятигорск, Ставропольский край, , 10:53 — REGNUM Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» завершил свою работу. Участниками площадки стали почти 4 тыс. человек из 80 субъектов России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Программа «Машука» в этом году состояла из трех онлайн-смен, прошедших с 10 по 26 августа, и одной офлайн-смены, которая прошла с 15 по 20 сентября в Пятигорске. Участниками IV смены стали 300 представителей всех регионов Северного Кавказа, лучше всех проявившие себя по итогам трех онлайн-смен. Рейтинг составлялся по результатам активности участников во всех мероприятиях форума.

«Почти 4 тыс. молодых активистов из семи регионов Северного Кавказа и 73 субъектов РФ, не входящих в СКФО, получили полезные знания, компетенции, завели новые знакомства и пообщались с известными людьми», — отметили в пресс-службе.

Образовательная программа офлайн-смены состояла из трех направлений работы: «Цифровое управление», «Цифровой бизнес», «Цифровое образование». Она была представлена 115 часами образовательной программы, более чем 70 образовательными мероприятиями, свыше 50 спикерами и 30 командами проектного акселератора.