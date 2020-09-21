Кострома, , 10:46 — REGNUM В Костромской области с 19 сентября снят запрет на работу детских игровых комнат, аттракционов и игровых аппаратов в помещениях. Об этом сообщает департамент экономического развития региона. Решение об отмене ограничений принял оперативный штаб при губернаторе.

Детская игровая комната Pxhere.com

С этой же даты разрешается проведение массовых мероприятий в залах ресторанов и кафе. Собирать в помещениях можно не более 30 человек. Посетителям могут подавать только индивидуальные порционные блюда. Дискотеки и танцы запрещаются. Ограничение на работу общепита в ночное время с 1 часу ночи до 6 часов утра остаётся актуальным.

Напомним, 13 августа после четырёх случаев заражения костромичей на банкетах общепиту запретили проводить любые массовые мероприятия. Позднее, после многочисленных обращений предпринимателей к властям свадьбы, дни рождения и поминки разрешили организовывать исключительно на свежем воздухе.

Отметим, что в Костромской области до сих пор не работают ночные клубы, дискотеки и кальянные. Эти ограничения будут действовать ориентировочно до 17 октября.

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