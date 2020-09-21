Пермь, , 10:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 сентября, выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей и 67 взрослых: 29 мужчин и 38 женщин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В больнице на лечении находятся 57 человек, дома под меднаблюдением — 13. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,1 (на 20 сентября — 1,14).

С начала пандемии в регионе выявлено 9153 носителей нового коронавируса. Скончались 411 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6 326 человек.

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